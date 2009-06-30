В Lloyds готовятся новые сокращения

Банковская группа Lloyds Banking Group, частично контролируемая британским правительством, сообщила, что сократит в течение трех следующих лет 2 100 рабочих мест, сообщает ВВС.

При этом банк надеется создать 350 новых рабочих мест.

Общее число подлежащих к сокращению составило, таким образом, с января 7 тыс. человек.

Напомним, что банковская группа была сформирована в прошлом году за счет слияния банков Halifax Bank of Scotland и Lloyds TSB. В результате слияния штат банковского гиганта разросся до 140.000 человек.

Ранее группа уже закрыла банковское подразделение по автокредитованию и подразделения, занимающиеся выдачей ипотечных кредитов под торговой маркой Cheltenham & Gloucester. В то же время банк сообщил, что ипотечный бизнес будет осуществляться через брокеров