Казино на окраинах городов продолжают работать

Казино на окраинах украинских городов продолжают работать, несмотря на закон о запрете игорного бизнеса в Украине.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Алексей КОСАРЕВ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Он также отметил, что большинство казино, расположенных на окраинах больших городов, сегодня снимают наружные вывески, выставляют возле входа в заведение охрану, чтобы она не пропускала случайных посетителей, и продолжают работать.

Деятельность Комитета направлена на то, чтобы выявлять незаконно работающие игорные заведения. В частности, участники Комитета привлекают к таким действиям СМИ и общественность. А. КОСАРЕВ уверен, что если сегодня не прекратить деятельность игорного бизнеса, то он уйдет в тень - будет действовать, однако не будет платить налоги.

Он также сообщил, что Комитет в течение ближайших трех недель намерен организовать рейд по территории Украины с целью выявления нелегально работающих игорных заведений. А. КОСАРЕВ подчеркнул, что самое большое количество действующих казино находится на территории Одесской области.

Вместе с тем, по его словам, в планах Комитета добиваться введения комендантского часа для несовершеннолетних, которые, по его мнению, не должны посещать после определенного времени такие заведения, как интернет-кафе, другие развлекательные заведения.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент ветировал этот Закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрещения этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента на Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине», и 23 июня В.ЮЩЕНКО его подписал.