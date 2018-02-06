"Как сложится на рынке": Нацбанк отказался прогнозировать курс гривни

Яков Смолий добавил, что НБУ ожидает снижения инфляции в 2019 году.

Национальный банк Украины не дает прогнозы по курсу гривны, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Якова Смолия.

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"Мы не даем прогноза по курсу. Как сложится на рынке - таким и будет курс", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Кроме того, Смолий рассказал, что НБУ ожидает снижения инфляции в 2019 году.

"Мы в своем инфляционном отчете и прогнозах в конце января изменили прогноз инфляции, мы ожидаем снижение ее до знакового уровня в 2019 году. То, что касается курса валют: мы сегодня живем в режиме плавающего курсообразования, отмечаем сезонные факторы. Вы видели увеличение курса в конце декабря - начале января, но эти сезонные колебания мы отмечаем уже третий год подряд. И сегодня мы видим, что гривна укрепилась по отношению к тому, какой курс был в начале года", - добавил Смолий.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман пояснил, почему в январе текущего года наблюдается падение национальной валюты. В частности, по его словам, это вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу. Он уверен, что по этим причинам возникает дисбаланс, из-за которого и падает курс гривны.