Украинцы в январе продали валюты на $257 миллионов больше, чем купили

17:34, 06 февраля 2018
Финансы
16 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеПогашение госдолга не остановит рост международных резервов Украины - Нацбанк

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, продажа наличной валюты населением через банки превышает ее покупку третий месяц подряд - с ноября 2017 года.

По данным НБУ, банки продали наличной валюты населению на 837,3 миллиона долларов, купили – на 580 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,139 миллиарда долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #продажа валюты