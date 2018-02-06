Украинцы в январе продали валюты на $257 миллионов больше, чем купили
17:34, 06 февраля 2018
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Продажа наличной валюты населением через банки превышает покупку третий месяц подряд.
Иллюстрация REUTERS
Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в январе составила 257,2 миллиона долларов.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, продажа наличной валюты населением через банки превышает ее покупку третий месяц подряд - с ноября 2017 года.
По данным НБУ, банки продали наличной валюты населению на 837,3 миллиона долларов, купили – на 580 миллионов долларов.
Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,139 миллиарда долларов.
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