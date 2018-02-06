Международные резервы Украины сократились до $18,4 миллиарда

Снижение резервов в январе обусловлено платежами правительства по госдолгу на 565,6 миллиона долларов.

Международные резервы Украины на 1 февраля 2018 года составили 18,443 миллиарда долларов, что на 365 миллионов долларов, или на 2%, ниже показателя на 1 января. Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на предварительные данные.

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По информации регулятора, снижение резервов в январе обусловлено платежами правительства по обслуживанию и погашению валютного государственного и гарантированного государством долга на сумму 565,6 миллиона долларов.

Кроме того, Нацбанк проводил валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, в результате которых продал на 15,9 миллиона долларов больше, чем купил.

Помимо этого, как отметил НБУ, на объем резервов повлияли переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса валют) на сумму 205,9 миллиона долларов и другие операции на сумму 9,9 миллиона долларов.

Также сообщается, что по состоянию на 1 февраля объем резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.

Национальный банк прогнозирует рост международных резервов Украины на конец 2018 года до 20,5 миллиарда долларов.