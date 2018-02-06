Нацбанк в январе потратил на поддержку гривни почти $16 миллионов

За месяц регулятор продал на рынке 266,8 миллиона долларов, купил – 250,9 миллиона долларов.

Национальный банк Украины в январе проводил операции купли-продажи валюты для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке, по итогам которых продал на 15,9 миллиона долларов больше, чем купил.

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Согласно данным на сайте НБУ, за месяц регулятор продал на рынке 266,8 миллиона долларов, купил – 250,9 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2017 году купил на межбанковском валютном рынке на 1,3 миллиарда долларов больше, чем продал.

Международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.