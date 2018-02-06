Нацбанк в январе потратил на поддержку гривни почти $16 миллионов

18:47, 06 февраля 2018
Финансы
130 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте также"Как сложится на рынке": Нацбанк отказался прогнозировать курс гривни

Согласно данным на сайте НБУ, за месяц регулятор продал на рынке 266,8 миллиона долларов, купил – 250,9 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2017 году купил на межбанковском валютном рынке на 1,3 миллиарда долларов больше, чем продал.

Международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимний обвал гривни
Теги: #падение гривни