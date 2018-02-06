Валюта дешевеет: гривня растет на межбанке и в курсах НБУ

Официальный курс НБУ на 7 февраля: 100 USD – 2746,0866 гривни; 100 EUR – 3385,6502 гривни; 10 RUR – 4,7992 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2746,0866 (6 февраля – 2774,2448)

100 EUR – 3385,6502 (6 февраля – 3451,1605)

10 RUR – 4,7992 (6 февраля – 4,8991)

Читайте такжеНацбанк в январе потратил на поддержку гривни почти $16 миллионов

Как сообщал УНИАН, 6 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,39/27,42 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару выше на 31 копейку по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,7883/33,8225 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4934/0,4943 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,4609 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 768 сделок на сумму 564,04 миллиона долларов.