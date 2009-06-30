К закрытию межбанка доллар подорожал

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке продолжился рост цен на американскую валюту – к закрытию торгов стоимость доллара достигла уровня 7,7220/7,7300 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой и продажей долларов США по курсу 7,61/7,64 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2470/0,2482 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2478/0,2486 грн./рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2482/0,2489 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль снизился и составил 31,0750 рублей (-0,0925).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,4070/1,4150 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8365/10,8810 грн./долл., к 12:00 цены ушли вверх – 10,8570/10,8830 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8875/10,9060 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке было куплено 191,911 млн. долл. США, продано – 200,907 млн. долл. США по курсу 7,67683/7,684862 грн./долл. Сегодня на межбанке было куплено 37,061 млн. евро, продано – 46,604 млн. евро по курсу 10,857654/10,886548 грн./евро. Российских рублей было куплено в объеме 538,585 млн. рублей, продано – 352,975 млн. рублей по курсу 2,466/2,4748 грн./рубль.