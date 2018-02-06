Налогоплательщики Киева перечислили в бюджет более 6 миллиардов

В бюджет столицы в январе поступило 4,426 миллиарда гривень.

Налогоплательщики Киева перечислили в январе в сводный бюджет 6,17 миллиарда гривень, что на 1,674 миллиарда гривень больше, чем за январь 2017 года.

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Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Государственной фискальной службы в Киеве.

Согласно сообщению, из этих средств в бюджет столицы поступило 4,426 миллиарда гривень.

По данным ГФС, в январе 2017 года по сравнению с январем прошлого года на 863 миллиона гривень выросли поступления по налогу на добавленную стоимость, на 342 миллиона гривень вырос уровень уплаты налога на доходы физических лиц, на 56 миллионов гривень выросли поступления по уплате военного сбора.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины в январе 2018 года составили 65,8 миллиарда гривень, что на 9,3 миллиарда гривень, или на 14,3%, выше показателя за январь 2017 года.