Индекс потребдоверия в США в июне упал на 5,5 пункта

Индекс потребительского доверия в США после роста на протяжении двух предыдущих месяцев существенно упал в июне 2009 года по сравнению с маем - на 5,5 пункта до 49,3 пункта, говорится в докладе организации The Conference Board, опубликованном во вторник на ее сайте.

Между тем, экономисты не ожидали серьезных изменений этого индикатора, отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс. Индекс ожиданий на ближайшее полугодие, также росший два месяца подряд, тоже перешел к снижению, упав с 71,5 пункта в мае до 65,5 в июне.

Индекс потребительского доверия (consumer confidence), ежемесячно готовящийся частной научно-исследовательской организацией The Conference Board на основании опроса пяти тысяч американцев относительно их восприятия нынешних экономических условий и их ожиданий, не следует путать с индексом потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index - MCSI), рассчитывающимся Центром опросов потребителей Мичиганского университета. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.