Восстановление мировой экономики будет с переменным успехом

Восстановление мировой экономики будет проходить с переменным успехом. Как сообщает Reuters, об этом заявил финансист Джордж СОРОС.

Он также назвал заблуждением идею о том, что рынки смогут самостоятельно скорректировать свою работу в нынешних условиях.

Д.СОРОС ожидает, что инфляционные опасения приведут к повышению ставок по мере оживления рынков, ограничивая экономический рост.

По мнению финансиста, от глобализации и краха мировой финансовой системы больше других выиграет Китай, для которого глобальный кризис стал "внешним толчком".