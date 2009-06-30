Восстановление мировой экономики будет с переменным успехом
18:57, 30 июня 2009Финансы
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Восстановление мировой экономики будет проходить с переменным успехом. Как сообщает Reuters, об этом заявил финансист Джордж СОРОС.
Он также назвал заблуждением идею о том, что рынки смогут самостоятельно скорректировать свою работу в нынешних условиях.
Д.СОРОС ожидает, что инфляционные опасения приведут к повышению ставок по мере оживления рынков, ограничивая экономический рост.
По мнению финансиста, от глобализации и краха мировой финансовой системы больше других выиграет Китай, для которого глобальный кризис стал "внешним толчком".
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