Банки РФ к концу года увеличат просроченную задолженность до 25%

Объем просроченной задолженности в российской банковской системе к концу 2009 года по базовому сценарию может увеличиться до 25% с нынешних примерно 10%, а потребность в капитале составит около 37 миллиардов долларов - таковы итоги проведенных международным рейтинговым агентством Fitch стресс-тестов по данным на 1 мая.

Обнародовавший их во вторник старший директор аналитической группы Fitch по финорганизациям Александр Данилов пояснил, что под просроченной задолженностью агентство понимало объем проблемных кредитов с отсутствием платежей в течение 90 дней с учетом всей суммы этих кредитов, а не только суммы "просрочки". Кроме того, в эту величину включены займы, которые были бы просрочены свыше 90 дней, однако были пролонгированы.

Данилов напомнил, что Центральный банк РФ считает просроченную задолженность иначе - он учитывает неплатежи в течение одного дня и берет только непосредственно просроченную часть долга, а по международным стандартам финотчетности (МСФО) учитывается просрочка свыше 90 дней и вся сумма кредита, но не включаются пролонгированные кредиты. Он пояснил, что агентство проводило стресс-тесты по примерно 60 российским банкам (включая "дочки"), которые оно рейтингует. В основном это банки из первой сотни крупнейших по активам в РФ.