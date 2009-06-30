Официальный курс НБУ 1 июля
19:11, 30 июня 2009Финансы
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Доллар и евро подорожали
Официальный курс НБУ на 1 июля: 100 USD – 764.0500 грн.; 100 EUR – 1079.9083 грн.; 10 RUR – 2.4616 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 1 июля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 764.0500 (на 30 июня – 763.0300)
100 EUR – 1079.9083 (на 30 июня – 1075.5671)
10 RUR – 2.4616 (на 30 июня – 2.4520)
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