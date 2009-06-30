Официальный курс НБУ 1 июля

Доллар и евро подорожали

Официальный курс НБУ на 1 июля: 100 USD – 764.0500 грн.; 100 EUR – 1079.9083 грн.; 10 RUR – 2.4616 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 1 июля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 764.0500 (на 30 июня – 763.0300) 100 EUR – 1079.9083 (на 30 июня – 1075.5671) 10 RUR – 2.4616 (на 30 июня – 2.4520)

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