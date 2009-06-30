ГЛАВНОЕ на 30 июля (вечер)

Хроника дня

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Главные новости второй половины дня: Падение ВВП Украины в первом квартале составило 20,3%; Украина собрала 1,5 млн. тонн зерна; в 2008 г. украинцы задекларировали на 8,1 млрд. грн. доходов меньше, чем в 2007г.

Макроэкономика: Падение ВВП Украины в первом квартале составило 20,3% - Госкомстат

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 1-м квартале 2009 года составило 20,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Наибольшие темпы падения были зафиксированы в строительстве – 54,1%, перерабатывающей промышленности – 36,5%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 19,3%.

Отраслями, где наблюдался рост, стало сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1,3%, оплата услуг финансовых посредников - 27,5%.

Как сообщал УНИАН, ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называл прогноз падения ВВП Украины в январе-марте 2009 года на уровне 20-23%.

В начале июня т.г. Счетная палата Украины обнародовала свой прогноз падения ВВП в 1-м квартале - 21,2%.

Напомним, в начале 2009 года Государственный комитет статистики Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.

Индекс потребительского доверия в США в июне упал на 5,5 пункта

Индекс потребительского доверия в США после роста на протяжении двух предыдущих месяцев существенно упал в июне 2009 года по сравнению с маем - на 5,5 пункта до 49,3 пункта, говорится в докладе организации The Conference Board, опубликованном во вторник на ее сайте.

Между тем, экономисты не ожидали серьезных изменений этого индикатора, отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс. Индекс ожиданий на ближайшее полугодие, также росший два месяца подряд, тоже перешел к снижению, упав с 71,5 пункта в мае до 65,5 в июне.

Индекс потребительского доверия (consumer confidence), ежемесячно готовящийся частной научно-исследовательской организацией The Conference Board на основании опроса пяти тысяч американцев относительно их восприятия нынешних экономических условий и их ожиданий, не следует путать с индексом потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index - MCSI), рассчитывающимся Центром опросов потребителей Мичиганского университета. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.

АПК: Украина собрала 1,5 млн. тонн зерна – Минагрополитики В Украине на сегодня намолочено 1 млн. 459 тыс. тонн зерна нового урожая.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

Ранние зерновые активно убирают хозяйства Автономной Республики Крым, Одесской и Николаевской областей. Началась жатва в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях. Первые сотни гектаров ранних зерновых обмолочены в Луганской, Полтавской, Кировоградской и Киевской областях.

Ранние зерновые и зернобобовые культуры скошены на 600 тыс. га (5% от прогноза), а обмолочены с 592 тыс. га. Средняя урожайность составляет 24,6 центнеров с гектара (в прошлом году – 30,8).

На сегодня пшеница убрана с 1% прогнозируемых площадей, ячмень и горох – с 10% площадей каждой из культур, рапс – с 5% запланированных к уборке площадей.

Активно продолжается заготовка сена и сенажа для животноводства. Так, сена заготовлено 3,521 млн. тонн (60% от плана), а сенажа – 1,2 млн. тонн (77%).

Финансы: В 2008 г. украинцы задекларировали на 8,1 млрд. грн. доходов меньше

В 2008 году сумма задекларированных доходов украинцев составила 22,1 млрд. грн., что на 8,1 млрд. грн. меньше по сравнению с 2007 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергей ЛЕКАРЬ во время брифинга, посвященного итогам декларационной кампании за 2008 г.

В то же время, по его словам, количество граждан, которые подали декларации о доходах, полученных в прошлом году, увеличилось на 16 тыс. лиц и составило 541,6 тыс. граждан.

Как отметил С.ЛЕКАРЬ, из-за кризиса сумма доходов, которые декларируют украинцы, перераспределилась – на сегодня доходы богатых украинцев уменьшаются. В частности, заместитель председателя ГНАУ сообщил, что в 2008 г. сумма самой большой чистой прибыли, которая была задекларирована, составила более 600 млн. грн., миллиардеров в Украине по итогам декларационной кампании нет.

По итогам 2008 г. в Украине насчитывается 7 423 миллионера, то есть граждан, сумма чистого дохода которых превысила 1 млн. грн., что на 21 меньше по сравнению с 2007 г.

Внешний долг банка «Надра» помогут реструктуризировать 7 стран

Экспортные кредитные агентства семи стран поддерживают реструктуризацию внешней задолженности банка «Надра». Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, 15 июня банк направил предложения о реструктуризации внешней задолженности в экспортные кредитные агентства Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Нидерландов и США, страховки которых покрывают более 25% внешней балансовой задолженности банка по торговому финансированию.

Как сообщалось ранее, временный администратор банка «Надра» Валентина ЖУКОВСКАЯ заявила, что сумма привлеченного банком торгового финансирования составляет около 378 млн. долл.

Банк «Надра» находится в списке банков, которые планируется рекапитализировать при участии государства. Одним из обязательных условий ее проведения является реструктуризация внешней задолженности банка.

Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 838 млн. 468 тыс. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО КБ «Надра» в 2008 году уменьшилась в 13,5 раза, по сравнению с 2007 годом, и на 1 января т.г. составила 25,857 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

С 10 февраля т.г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на один год. Также для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

Банки РФ к концу года увеличат просроченную задолженность до 25% - Fitch

Объем просроченной задолженности в российской банковской системе к концу 2009 года по базовому сценарию может увеличиться до 25% с нынешних примерно 10%, а потребность в капитале составит около 37 миллиардов долларов - таковы итоги проведенных международным рейтинговым агентством Fitch стресс-тестов по данным на 1 мая.

Обнародовавший их во вторник старший директор аналитической группы Fitch по финорганизациям Александр Данилов пояснил, что под просроченной задолженностью агентство понимало объем проблемных кредитов с отсутствием платежей в течение 90 дней с учетом всей суммы этих кредитов, а не только суммы "просрочки". Кроме того, в эту величину включены займы, которые были бы просрочены свыше 90 дней, однако были пролонгированы.

Данилов напомнил, что Центральный банк РФ считает просроченную задолженность иначе - он учитывает неплатежи в течение одного дня и берет только непосредственно просроченную часть долга, а по международным стандартам финотчетности (МСФО) учитывается просрочка свыше 90 дней и вся сумма кредита, но не включаются пролонгированные кредиты. Он пояснил, что агентство проводило стресс-тесты по примерно 60 российским банкам (включая "дочки"), которые оно рейтингует. В основном это банки из первой сотни крупнейших по активам в РФ.

ТЭК: «УкрГаз-Энерго» завершило 2008 г. с убытком 1,8 млрд. грн.

Совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» завершило 2008 год с чистым убытком 1,8 млрд. 810,193 млн. грн., тогда как за 2007 год чистая прибыль составляла 940,931 млн. грн. Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в «Ведомостях ГКЦБФР».

В сообщении отмечается, что в 2008 году активы компании сократились на 20,6%, по сравнению с 2007 годом, до 8 млрд. 881,507 млн. грн.

Также в сообщении сказано, что стоимость чистых активов компании в 2008 году сократилась в 1 570 раз - с 1 млрд. 811,347 млн. грн. до 1,154 млн. грн.

Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.

«Захидэнерго» привлекло у «Ощадбанка» 80 млн. грн. Энергогенерирующая компания ОАО «Захидэнерго» привлекла у ОАО «Ощадбанк» кредиты на общую сумму 80 млн. грн.

Об этом сказано в официальном сообщении компании, обнародованном в «Вестнике госзакупок» (№26 от 30 июня т.г.).

Согласно сообщению, кредиты привлечены по итогам проведения двух открытых торгов.

Договоры на предоставление услуг по кредитованию заключены 15 июня. По одному из них общая стоимость составила 62,293 млн. грн., по другому – 22,441 млн. грн.

ОАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции - Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность - 4700 МВт).

Уставный фонд ОАО «Захидэнерго» составляет 127 млн. 905 тыс. 410 грн., номинал акции - 10 грн.

Государству принадлежат 70,1% акций ОАО, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины”. Еще на 10,64% акций выпущены ADR.

«Захидэнерго» завершило 2008 год с убытком 89,781 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года прибыль компании составила 49,95 млн. грн.

На пост гендиректора МАГАТЭ претендуют четверо – словак Петрич снял кандидатуру Эрнест Петрич (Словения) снял свою кандидатуру на пост нового генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) всего за два дня до проведения специального заседания Совета управляющих по выборам главы МАГАТЭ, сообщает во вторник агентство Рейтер.

О своем решении агентству сообщил сам Петрич, занимавший в 2006-2007 годах пост председателя Совета управляющих Агентства, а ныне являющийся судьей конституционного Словении. "Сегодня я проинформирую председателя правления (Агентства) о том, что выбываю из выборного процесса", - сказал Петрич, кандидатура которого была выдвинута в апреле.

Таким образом, на должность главы Агентства будут претендовать четыре человека - Жан-Поль Понселе (Бельгия), Юкия Амано (Япония), Абдул Самад Минти (ЮАР) и Луис Эчаварри (Испания). Петрич выразил надежду, что его выход из предвыборной гонки поможет упростить процедуру выборов, и одному из кандидатов будет проще получить подавляющее большинство голосов. "Однако я опасаюсь, что на этой неделе этого снова не произойдет. Мы не продвигаемся к консенсусу", - сказал Петрич.

Ранее в июне было проведено так называемое "индикативное голосование", однако ни один из пяти кандидатов на пост гендиректора МАГАТЭ не набрал необходимых двух третей голосов Совета управляющих.

Как сообщил РИА Новости источник в МАГАТЭ, по итогам индикативного голосования лидировал постоянный представитель Японии при международных организациях в Вене Юкия Амано - в его поддержку было отдано 20 голосов членов Совета, в который входят представители 35 государств. Его коллега из ЮАР Абдул Самад Минти получил 11 голосов, и 4 голоса отошли к испанцу. Петрич набрал наименьшее число голосов. После этого было принято решение назначить специальное заседание Совета управляющих по выборам нового главы МАГАТЭ на 2-3 июля. Согласно процедуре, после выборов состоится назначение генерального директора. Затем кандидатура нового главы Агентства должна будет пройти утверждение генеральной конференцией МАГАТЭ, которая состоится 14-18 сентября в Вене.

Срок действия полномочий нынешнего главы МАГАТЭ Мохаммеда эль-Барадеи, который возглавляет Агентство с 1997 года, истекает в ноябре 2009 года. Ранее он объявил о намерении уйти в отставку после истечения срока полномочий. В 2005 году вместе с МАГАТЭ эль-Барадеи получил Нобелевскую премию мира за работу по предотвращению распространения ядерного оружия и обеспечению безопасности в области мирного использования атомной энергии.

В конце марта Совет управляющих уже пытался выбрать нового главу МАГАТЭ. Однако ни постоянный представитель Японии при международных организациях в Вене Юкия Амано, ни его коллега из ЮАР Абдул Самад Минти не смогли тогда набрать двух третей голосов. Наиболее высокого результата добился Амано - 22 голоса, однако этого недостаточно. После этого МАГАТЭ официально обратилось ко всем странам-членам Агентства с предложением выдвигать кандидатуры на пост генерального директора.

Игорный бизнес: Казино на окраинах городов продолжают работать

С 1 июля в РФ запрещена деятельность игорных заведений вне игорных зон Порядка 40 тысяч работников ныне действующих букмекерских контор и тотализаторов с 1 июля могут остаться без работы из-за отказов и задержек с получением необходимых лицензий со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) России, заявил РИА Новости во вторник президент Национальной ассоциации букмекеров (НАБ) России Олег Журавский.

"Если до конца сегодняшнего дня организации нашей сферы не получат лицензии на продолжение своей деятельности, то в 23.59 почти все ведущие букмекерские конторы и тотализаторы закроются и почти сорок тысяч россиян - от Калининграда до Владивостока - останутся без работы, - сказал Журавский. - И чуда, скорее всего, сегодня не произойдет, и с завтрашнего дня люди будут отправлены в отпуска до разрешения ситуации".

По словам собеседника агентства, на сегодняшний день ФНС еще не выдала ни одной лицензии. Глава НАБ добавил, что многие организации выполнили необходимые лицензионные требования, но получили отказ по малообъяснимым причинам. "В соответствии с законом 244 о закрытии с 1 июля 2009 года казино и игорных заведений лицензии букмекерских контор и тотализаторов были пролонгированы до 1 июля, и до этого же срока все организации должны были пройти лицензирование в органах ФНС, - рассказал Журавский. - Полтора года назад Минфин разработал лицензионные требования к букмекерским конторам и тотализаторам, которые в августе 2007 годы были утверждены правительством России. Наша ассоциация в данном вопросе консультировала Минфин и, соответственно, все необходимые требования при последующих подачах заявок были выполнены. Но на 30 июня подавляющему большинству организаций или было отказано в выдаче лицензий, или вопрос до сих пор так и не рассмотрен".

Федеральный закон 244 "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" с 1 июля 2009 года ограничивает деятельность казино и игровых заведений четырьмя специально отведенными зонами - в Калининграде, Приморье, на Алтае и на границе Краснодарского края и Ростовской области. Национальная ассоциация букмекеров России создана 8 декабря 2005 года. В настоящее время членами НАБ являются ведущие российские букмекеры, профессионально зарекомендовавшие себя на рынке игорного бизнеса - "Арена", "Лига ставок", "Офсайд", "Пари-матч", "Рус-Телетот", "Фон", "Оскар-Ярд"и др.

Торговля: В Киеве открылся 7-й раунд переговоров между Украиной и ЕС по созданию зоны свободной торговли

Сегодня в Киеве открылся 7-й раунд переговоров между Украиной и Европейским Союзом по созданию зоны свободной торговли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Согласно сообщению, открывая очередной раунд переговоров, министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН выразил уверенность, что его результаты откроют новый этап переговорного процесса - этап формирования конкретных обязательств на основе уже разработанной конфигурации разделов проекта соглашения.

Министр экономики также отметил, что украинская делегация настроена на конструктивное деловое сотрудничество и пожелал плодотворной работы переговорным командам.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, делегацию ЕС на переговорах возглавляет генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Ева СИНОВЬЕЦ.

Переговоры продлятся до пятницы, 3 июля.

ЖКХ: Украинцы за 5 месяцев оплатили ЖКУ на 94,8%

Население Украины в январе-мае т.г. оплатило за жилищно-коммунальные услуги 12,7 млрд. грн. или 94,8% начисленных за этот период сумм. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

По данным Госкомстата, среди регионов самый высокий уровень оплаты ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях (108,1–

105,2%), самый низкий – в Донецкой области, Крыму и Луганской области (88,5–89,1%).

Средние начисления за ЖКУ на одного собственника лицевого счета в мае т.г. увеличились на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (с учетом электроэнергии) и составили 197,9 грн.

Задолженность населения по оплате ЖКУ уменьшилась в мае т.г., по сравнению с апрелем т.г., на 5% и на начало июня составила 9234,5 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,5 месяца. Уменьшение задолженности произошло в 26 регионах Украины.

Регионы: Львовских должников отключат от канализации

С сегодняшнего дня во Львове будет работать бригада специалистов «Полтававодоканала», которая с помощью прибора «Спрут» будет отсоединять от канализации квартиры неплательщиков. Будут возобновлять водоотвод только при условии полной уплаты долга и оплаты 250 грн. за подсоединение. Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

Кампания по отключению будет продолжаться на протяжении пяти дней.

По информации горсовета, долг потребителей за услуги «Львовводоканала» составляет 95 млн. грн., ежемесячно сумма растет приблизительно на миллион. Следовательно, коммунальщики направили предупреждение двум тысячам абонентов, задолженность которых колеблется от 300 гривен до 10 тысяч гривен. Тем жителям, которые не рассчитаются с долгами, или не заключат соглашение на постепенное погашение долга, угрожает принудительное отключение от канализации.

На протяжении 2008-2009 гг. провели шесть кампаний по принудительному отключению должников от канализации. Специалисты «Полтававодоканал» приезжали во Львов ежеквартально. За этот период были отсоединены свыше 700 квартир неплательщиков, общая сумма долга которых превышала 1,3 млн. грн. Благодаря проведенным кампаниям, дебиторская задолженность населения уменьшилась на 5 млн. грн.

Катастрофы: Минтранс Франции в 2007 г. выявил неполадки в работе самолета А310, разбившийся у Комор Разбившийся в ночь на вторник у побережья Коморских островов самолет A310 йеменской авиакомпании был в хорошем рабочем состоянии перед вылетом из столицы Йемена Саны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление авиакомпании.

"Самолет был технически исправен и вылетел без каких-либо технических проблем", - цитирует агентство слова представителя руководства компании Мохаммеда аль-Сумайри (Mohammed al-Sumairi). По данным министра транспорта Франции, в 2007 году французскими инспекторами были выявлены многочисленные неполадки в работе самолета А310, потерпевшего крушение во вторник. Однако Сумайри отвергает все обвинения французской стороны.

Ранее министр транспорта Йемена Халед Ибрагим аль-Вазер (Khaled Ibrahim al-Wazeer) говорил, что йеменский самолет A310 прошел в мае полную техническую проверку под контролем экспертов компании Airbus. Проверка проводилась в соответствии с международными стандартами.

На борту самолета, совершавшего рейс IY626 из столицы Йемена Саны в столицу Комор город Морони, находились 142 пассажира и 11 членов экипажа. Во вторник утром спасатели обнаружили на месте крушения фрагменты разбившегося самолета, тела нескольких погибших. Одному пассажиру - пятилетнему ребенку - удалось выжить. Компания Airbus ранее заявила, что окажет содействие в расследовании обстоятельств и причин трагедии, для чего в ближайшее время отправит на Коморы группу технических специалистов.