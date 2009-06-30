Официальный курс НБУ на 1 июля

Официальный курс НБУ на 1 июля: 100 USD США – 764.0500 (на 30 июня – 763.0300) 100 EUR – 1079.9083 (на 30 июня – 1075.5671) 10 RUR – 2.4616 (на 30 июня – 2.4520) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 1 июля 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 71897.11 (на 30 июня – 71953.73) 961 XAG 10 Серебро – 1065.09 (на 30 июня – 1088.08) 962 XPT 10 Платина – 91380.38 (на 30 июня – 92174.02) 964 XPD 10 Палладий – 19177.66 (на 30 июня – 18617.93)

Официальный курс НБУ на 1 июля: 100 USD США – 764.0500 (на 30 июня – 763.0300) 100 EUR – 1079.9083 (на 30 июня – 1075.5671) 10 RUR – 2.4616 (на 30 июня – 2.4520) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 1 июля 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 71897.11 (на 30 июня – 71953.73) 961 XAG 10 Серебро – 1065.09 (на 30 июня – 1088.08) 962 XPT 10 Платина – 91380.38 (на 30 июня – 92174.02) 964 XPD 10 Палладий – 19177.66 (на 30 июня – 18617.93)

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