Валюта в Украине значительно подешевела. Стоимость доллара в обменниках Киева снизилась до 27,55 грн

Стоимость доллара в обменниках Киева снизилась до 27,55 грн, евро - до 34,30 грн. Продать доллары можно по 27,15 грн/долл., евро - по 33,70 грн/евро.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 7 февраля составляет 27,55 грн, евро - 34,30 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,15 грн/долл., евро - за 33,70 грн/евро.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах во вторник, 6 февраля, составляла 27,70 грн, евро - 34,70 грн.

Справка УНИАН. Украинская гривня с 18 декабря прошлого года практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 грн/долл., который был зафиксирован в феврале 2015 года.

Девальвационное давление на гривню на валютном рынке во второй половине января ослабло, и по состоянию на конец месяца обменный курс гривни к доллару в полной мере отыграл утраченные с начала года позиции.

За 2017 год девальвация гривни к доллару составила 88 копеек, или 3,2%.