ГПУ проверит запрет КМУ на экономическую статистику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на этой неделе ожидает от Генеральной прокуратуры Украины информацию относительно законности решений правительства, согласно с которыми не обнародовалась статистика экономических показателей государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Я обратился в Генеральную прокуратуру относительно изучения на предмет законности тех решений правительства, которыми была спрятана реальная статистика. Надеюсь, что на этой неделе получу от Генпрокуратуры информацию по данному вопросу», - сказал В.ЮЩЕНКО сегодня в Виннице в интервью журналистам.

Президент Украины убежден, что правительственные решения по данному вопросу “подлежат отмене”. В.ЮЩЕНКО считает, что Кабмин скрывает экономические показатели из-за того, что “они плохие».

Президент в очередной раз подчеркнул, что макроэкономические показатели 2009 года, на которых рассчитывался госбюджет, были завышены, в частности, по расчетам правительства, прирост ВВП на 2009 год был предложен на уровне 0,4.%. В.ЮЩЕНКО отметил, что такой подход привел к тому, что уже за пять месяцев текущего года дефицит бюджета составляет 7 млрд. грн. при годовом объеме 9 млрд.

«Завышенный популистский бюджет забрал у правительства право на заимствование средств от рынка”, - добавил он. По словам Президента, таким образом правительство фактически лишило страну возможности реализации ряда важных социальных программ.

В.ЮЩЕНКО считает, что неправильно спланированный бюджет привел к тому, что сегодня заранее взыскано налогов с субъектов ведения хозяйства на 12 млрд. грн. Также он напомнил, что в настоящее время остаются некомпенсированными 15 млрд. грн. НДС.

Как сообщал УНИАН, в феврале В.ЮЩЕНКО направил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО письмо, в котором просил проверить соблюдение требований законодательства должностными лицами исполнительной власти при осуществлении ими ограничения или опоздания с обнародованием статистических данных.