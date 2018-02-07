Кабмин создал Экспортно-кредитное агентство

По оценке Минэкономразвития, запуск соответствующего юридического лица займет 4-5 месяцев, а параллельно будут проходить процессы изменения законодательства и поиск финансирования для работы агентства по лучшим мировым стандартам.

Кабинет министров Украины принял решение о юридическом создании Экспортно-кредитного агентства в форме частного акционерного общества для поддержки отечественных экспортеров. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

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"Проектом предлагается создать частное акционерное общество "Экспортно-кредитное агентство" и поручить Минэкономразвития обеспечить частное размещение акций этого общества. Мы утверждаем устав общества, положение о наблюдательном совете, о правлении, о ревизионной комиссии и о проведении конкурсного отбора на позиции членов наблюдательного совета, как это предусмотрено законом", - сказала торговый представитель Украины Наталья Микольская, представляя постановление.

По словам Микольской, запуск соответствующего юридического лица займет 4-5 месяцев, а параллельно будут проходить процессы изменения законодательства и поиск финансирования для работы агентства по лучшим мировым стандартам.

Позднее торгпред сообщила журналистам, что Минэкономразвития рассчитывает на запуск пилотных продуктов ЭКА по финансовому обеспечению экспортных контрактов до конца года. Также Микольская отметила, что предусмотренных бюджетом 200 миллионов гривень недостаточно для запуска ЭКА, в связи с чем в правительстве рассматривают вариант привлечения международного финансирования. При этом для привлечения международных партнеров к финансированию ЭКА необходимы изменения в закон об экспортно-кредитном агентстве, принятый парламентом в рамках рассмотрения бюджетного законодательства в 2017 году.

"Мы определили критические изменения, которые должны быть внесены, и сотрудничаем с рабочей группой депутатов", - отметила Микольская.

Владельцем акций экспортно-кредитного агентства будет правительство. Привлечение международного финансирования ЭКА возможно в четырех формах: кредиты, вхождение в уставный капитал, совместные программы, когда ЭКА будет агентом международной финансовых институтов по тем или иным программам финансирования, либо прямое сотрудничество агентства с соответствующей организацией за границей.

Как сообщал УНИАН, создание экспортно-кредитного агентства (ЭКА) является одним из шагов по поддержке международной экспансии украинских товаров и увеличению объемов экспорта вдвое к 2019 году.

Согласно законодательству, агентство должно было заработать не позднее августа 2018 года.

В соответствии с законом об ЭКА, агентство создается для стимулирования экспорта товаров, работ и услуг украинского производства. Номенклатура экспорта насчитывает более 15 позиций, включая продукты питания, товары легкой промышленности, машиностроения, самолетостроения, судостроения, производство ядерных реакторов, котлов, электромашин, железнодорожного транспорта.

Также агентство на добровольных началах осуществляет страхование, перестрахование, гарантирование экспортных договоров и участвует в программах частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что ЭКА может начать работу в июле.