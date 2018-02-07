НБУ запасается валютой: купил у банков $111 миллионов

14:04, 07 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс первого аукциона составил 27,0971 грн/долл., дополнительного – 27,1182 грн/долл.

Общий объем принятых заявок на участие в торгах на первом аукционе составил 127,3 млн долл., на дополнительном – 87,30 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к 12:30 установились на уровне 27,09/27,13 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,1293 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 470 сделок на сумму 317,50 млн долл.

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Теги: #курс гривни#курс доллара