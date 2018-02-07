На гребне волны: Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших на криптовалюте людей

Издание не называет точные суммы в своем новом рейтинге, указывая только примерный диапазон, так как рынок криптовалют непрозрачен и отличается высокой волатильностью на торгах.

Журнал Forbes впервые составил рейтинг разбогатевших на криптовалюте миллиардеров. Список опубликован на сайте издания в среду. Всего в нем 19 человек.

Об этом сообщает Прайм.

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"На 17 месте - создатель платформы для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна Ethereum, создатель одноименной криптовалюты Виталик Бутерин. Его состояние журнал оценивает в 400-500 миллионов долларов. Криптовалюта Ethereum является второй в мире по популярности после биткоина криптовалютой, ее капитализация окенивается около 81 миллиарда долларов (по данным Coinmarketcap на среду, 7 февраля)", - говорится в сообщении.

13-я строчка - у создателя компании по майнингу биткоина Bitfury Виталия Вавилова. Его состояние оценивается в 500-700 миллионов долларов.

Первое место - у финтех-предпринимателя и CEO сервисной платфонмы Ripple Криса Ларсена, его состояние оценивается в 7,5-8 миллиардов долларов.

Третье место - у основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао: состояние в диапазоне от 1,1 миллиарда до 2 миллиардов долларов.Второе место - Джозеф Лавин, который помогал основать Ethereum. Его состояние журнал оценивает в диапазоне от 1 миллиарда до 5 миллиардов долларов.

Четвертое место - у отсудивших у Марка Цукерберга в 2008 году 65 миллионов долларов за идею Facebook братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвосс: их состояние оценивается в 900 миллионов - 1,1 миллиарда долларов.

Forbes не называет точные суммы в своем новом рейтинге, указывая только примерный диапазон, так как рынок криптовалют непрозрачен и отличается высокой волатильностью на торгах.

Свой рейтинг издание создает на данных о запасах криптовалют, а также прибыли после уплаты налогов при торговле криптоактивами и на долях участников рейтинга в компаниях, которые тесно связаны с цифровой валютой.