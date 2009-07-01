Сбербанк снижает ставки по депозитам

Сбербанк стал первым российским банком, который впервые с начала кризиса снижает ставки по депозитам. Так, по сообщениям российских СМИ, Сбербанк с 1 июля понижает ставки по всем вкладам примерно на 1 процентный пункт, сообщает k2kapital..

"С 1 июля максимальная ставка, под которую можно разместить вклад в Сбербанке, составит 13,25% (срок размещения три года). До сих пор ставка по этому вкладу на аналогичный срок составляла 14,5%", - цитирует газета Коммерсант зампреда правления Сбербанка Дмитрия Давыдова.

При этом предполагается, что его вклады станут более удобными: проценты будут начисляться ежемесячно и не теряться при досрочном расторжении вклада.

По мнению аналитиков, снижение ставок банком, на который приходится более половины всех депозитов граждан, может заставить другие банки последовать его примеру.

По оценке директора департамента розничных продаж Промсвязьбанка Егора Шкерина, в среднем по системе с начала кризиса ставки по рублевым вкладам выросли на 6%, по валютным - на 4%. Банки повышали ставки, чтобы привлечь клиентов, так как депозиты стали одним из основных источников фондирования.

В настоящее время ситуация с доступом к деньгам улучшилась, отмечают в Сбербанке. По словам Дмитрия Давыдова, одной из причин снижения Сбербанком ставок по депозитам стало снижение ставки рефинансирования ЦБ. За последнее время Банк России несколько раз снижал ставку рефинансирования, в итоге с 23 апреля 2009 года она снизилась с 13% до 11,5%.

Кроме того, Сбербанк начинает работу с состоятельными клиентами (от 8 млн. руб.). Им предлагается четыре вклада с повышенными ставками и "платиновые" карты.