Таро Асо выступил за союз с США

Премьер-министр Японии Таро Асо, выступая во вторник в Токио, изложил внешнюю политику своего правительства, подчеркнув важность союза с США и выдвинув идею создания "перекрестка Азии и Европы", сообщает k2kapital со ссылкой на Синьхуа.

Выступая на форуме, организованном японским Институтом по изучению международных вопросов, он назвал союз Японии и США основой обороны Японии и обеспечения мира и стабильности на Дальнем Востоке. Он отметил, что эффективность этого союза необходима для достижения безопасности и процветания Японии, обе страны должны прилагать неустанные усилия для полной гарантии японо-американской системы обеспечения безопасности.

Таро Асо сказал, что наряду с этим Япония несет международные обязательства "в зримых формах". Он назвал успехами Японии направление отряда сил самообороны для борьбы с пиратами в акватории Сомали, снабжение топливом военные корабли США и других стран в Индийском океане, оказание помощи Афганистану и Пакистану.

Остановившись на новой концепции мировой дипломатии, Таро Асо сказал, что необходимо направить взоры на Центральную Азию и Кавказ, богатые природными ресурсами, на основе инициативы "дуги свободы и процветания", с которой он выступил на посту министра иностранных дел, создать "коридор движения товаров между Югом и Севером" из Афганистана до Аравийского моря и "коридор Восток- Запад" - Центральная Азия-Кавказ-Европа, то есть "перекресток Азии и Европы". Он также сказал, что данная концепция плюс ранее выдвинутая идея о создании промышленного коридора в Индии и районе Меконга образуют каналы движения людей, товаров и финансов, соединяющие азиатский и европейский континенты, которые послужат "современным Шелковым путем". Китай, Индия и Россия станут важными партнерами в реализации этой концепции.

Относительно проблемы КНДР, Таро Асо вновь подчеркнул, что запуски и ядерные испытания КНДР представляют очевидные угрозы, а резолюция 1874, принятая Советом Безопасности ООН, должна быть претворена в жизнь. В этой связи Япония предпримет "конкретные шаги" и в тесном взаимодействии с США, РК, а также Китаем и Россией окажет давление на КНДР. При этом он сказал, что Япония "оставляет открытыми двери для решения вопросов путем диалога". Он вновь потребовал от КНДР выполнения резолюций Совета Безопасности с тем, чтобы предпринять "зримые действия" для всестороннего разрешения открытых вопросов, в том числе с "похищением" японцев КНДР.