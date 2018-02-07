Техническая миссия МВФ прибудет в Украину 12 февраля

Эксперты Фонда планируют до 16 февраля провести технические консультации с властями страны.

Эксперты ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда посетят Киев в период с 12 по 16 февраля.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Фонда в Украине Йосты Люнгмана, переданном УНИАН.

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"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических консультаций с представителями власти Украины", - заявил Люнгман.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать Антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году Украина получит от МВФ до 2 миллиардов долларов.