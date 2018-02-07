Ситуация на валютном рынке: НБУ продолжает укреплять официальную гривню

Официальный курс НБУ на 8 февраля: 100 USD – 2711,9635 гривни; 100 EUR – 3346,0206 гривни; 10 RUR – 4,7617 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2711,9635 (7 февраля – 2746,0866)

100 EUR – 3346,0206 (7 февраля – 3385,6502)

10 RUR – 4,7617 (7 февраля – 4,7992)

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,14 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару выше на 29 копеек по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,43/33,48 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4934/0,4943 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1196 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 972 сделок на сумму 870,36 миллиона долларов.