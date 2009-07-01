Внешний долг резидентов РФ снизился

Внешний долг резидентов РФ упал в I квартале 2009 г. на 6,8% с $483,5 млрд. на 1 января 2009 г до $450,8 млрд. на 1 апреля 2009 г. Об этом свидетельствуют данные опубликованные Центральным банком РФ, сообщает k2kapital..

Внешние долги банковской системы за отчетный период снизились со $166,3 млрд. до $146,4 млрд.

Внешние долги нефинансовых предприятий сократились за I квартал 2009 г с $284,4 млрд. до $274,3 млрд.

По срокам погашения внешний долг РФ на 1 апреля 2009 г распределялся следующим образом: $390,6 млрд. составляли долгосрочные обязательства и $60,2 млрд. краткосрочные.