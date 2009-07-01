Cпад экономики Великобритании в 1 кв. составил 2,4%

Cпад в экономике Великобритании в первом квартале нынешнего года составил 2,4%. Это на 0,5 процентных пункта выше, чем предсказывали аналитики. К тому же, как сообщила накануне Национальная статистическая служба Соединенного Королевства, этот негативный показатель является наивысшим с 1958 г.

Объем производства в стране упал в первом квартале на 4,9% по сравнению с этим же периодом 2008 г., и это уже абсолютный рекорд, отмечает ИТАР-ТАСС.

По мнению аналитиков, все эти цифры значительно затрудняют приведение реальной ситуации в британской экономике к заложенному в апрельском бюджете показателю итогового спада в нынешнем году на уровне 3,5%. Однако главный секретарь министерства финансов Лиам Бирн заявил, что его ведомство не будет пересматривать этот показатель.

Важным моментом в новом докладе Национальной статистической службы следует признать и заявление о том, что рецессия в Великобритании наблюдалась уже во втором квартале прошлого года, а не в третьем, как считалось ранее. Это значит, что период экономического спада продолжается в Соединенном Королевстве уже более одного года.