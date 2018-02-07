Рада провалила ратификацию торгового соглашения между Украиной и Таиландом

Депутаты не поддержали соответствующий законопроект, как и решение направить его на доработку в профильный комитет.

Верховная Рада Украины провалила ратификацию торгового соглашения между правительствами Украины и Королевства Таиланд, в результате чего соответствующий законопроект отклонен.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект (0170) не набрал необходимого минимума в 226 голосов, также как и решение о его направлении в профильный комитет на доработку.

"Проект закона отклонен", - заявил глава парламента Андрей Парубий.

Представляя законопроект, заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская отметила, что экспорт товаров из Украины в Таиланд за 11 месяцев 2017 года составил 245,7 миллиона долларов. "Прошу Верховную Раду поддержать ратификацию торгового соглашения между Украиной и Королевством Таиланд для роста объемов нашей торговли и увеличения украинского экспорта", - сказала она.

В свою очередь, глава Комитета по иностранным делам Анна Гопко заявила, что комитет рассмотрел проект и рекомендует ратифицировать соглашение, которое будет способствовать росту экономики нашей страны и созданию рабочих мест. "Целью торгового соглашения является создание предпосылок для развития торгово-экономических отношений между двумя странами на принципах равенства и взаимной помощи", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Украина и Таиланд в июне 2017 года заключили торговое соглашение, направленное на развитие контактов между бизнесменами, создание совместных предприятий и представительств коммерческих учреждений на территориях двух стран, работу Совместной комиссии по вопросам торговли.

Таиланд является главным торговым партнером Украины в Юго-Восточной Азии с объемом двустороннего товарооборота в 2016 году более 600 миллионов долларов США.