Золото во вторник подешевело

Золото во вторник 30 июня подешевело под давлением укрепившегося доллара. Американская валюта заметно подорожала после публикации разочаровавших данных об уровне потребительской уверенности и ценах на жилье в США, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота закрылись снижением на 1,4% на отметке $927,40 за тройскую унцию. По итогам июня цена на золото упала на 5,3%, а за прошедший квартал выросла на 0,5%. За первое полугодие стоимость желтого металла выросла на 4,9%.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся на отметке $13,574 за тройскую унцию. По итогам июня цена на серебро упала на 13%, а за прошедший квартал выросла на 4,5%. За первое полугодие стоимость серебра взлетела на 20%.

Июльский контракт на поставку платины подешевел на 0,6% до $1176,70 за унцию. Сентябрьский контракт на поставку палладия упал на 0,2% до $250,95 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди подешевели на 2,4%.