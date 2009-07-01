С сегодняшнего дня "минималка" стала больше на 5 грн.

В Украине с 1 июля 2009 года минимальная заработная плата увеличивается на 5 грн. – с 625 до 630 грн. Это предусмотрено статьей 55 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (№ 835-VI от 26 декабря 2008 г.).

В частности, Кабинет Министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января 2009 года в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

Работникам бюджетных учреждений, размеры должностных окладов которых будут меньше, чем определенный размер минимальной заработной платы, оклад устанавливается на уровне минимальной зарплаты.

Кроме того, с 1 июля надбавка к пенсии, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам, лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам повышается на 6,7 грн. – до 14,2 грн. Данная надбавка будет повышена также с 1 октября – до 28,4 грн. (постановление Кабмина №198 от 11 марта 2009 года «Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан»).

Согласно закону, уровень прожиточного минимума, установленный на 2009 год, составляет для нетрудоспособных лиц 187,5 грн., для инвалидов – 200 грн. Для каждого ребенка в малообеспеченной многодетной семье, в которой воспитывается трое или более детей в возрасте до 16 лет (до 18 лет, если ребенок учится), уровень обеспечения прожиточным минимумом составляет для ребенка до 6 лет 278,5 грн., от 6 до 18 лет – 350,5 грн.

Как сообщал УНИАН, 25 июня 2009 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы). Не голосовала в полном составе фракция БЮТ.

Данным законопроектом предусматривается утвердить на 2009 год прожиточный минимум на 1 человека в расчете на месяц в размере 808 грн., с 1 октября – 848 грн., и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля – 727 грн., с 1 октября – 764 грн.; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 930 грн., с 1 октября – 987 грн.; для трудоспособных лиц: с 1 июля – 860 грн., с 1 октября – 900 грн.; для лиц, утративших трудоспособность: с 1 июля – 644 грн., с 1 октября – 674 грн. На 1 января 2009 года уровень прожиточного минимума составлял 669 грн.

Также законопроектом предусмотрено установить с 1 июля 2009 года размер минимальной зарплаты на уровне 825 грн., с 1 октября – 864 грн. и с 1 декабря – 900 грн.