Курс валют: в обменниках подешевело евро, но подорожал доллар

Продать доллары можно по 27,15 гривни/доллар, евро - по 33,40 гривни/евро.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 8 февраля составляет 27,60 гривни, евро - 34,00 гривни. Читайте такжеВалюта дешевеет: гривня растет на межбанке и в курсах НБУ Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,15 гривни/доллар, евро - за 33,40 гривни/евро. Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах во вторник, 7 февраля, составляла 27,55 гривни, евро - 34,30 гривни. Как сообщал УНИАН, в Нацбанке не дают прогнозов по курсу гривни, хоть и ожидают снижения инфляции в 2019 году.

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