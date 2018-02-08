Курс валют: в обменниках подешевело евро, но подорожал доллар

10:42, 08 февраля 2018
Финансы
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фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,15 гривни/доллар, евро - за 33,40 гривни/евро.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах во вторник, 7 февраля, составляла 27,55 гривни, евро - 34,30 гривни.

Как сообщал УНИАН, в Нацбанке не дают прогнозов по курсу гривни, хоть и ожидают снижения инфляции в 2019 году.

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