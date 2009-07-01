МВФ смягчил правила надзора за валютами

Международный валютный фонд во вторник изменил способ наблюдения за курсами валют в странах, являющихся его членами, признав, что его попытки использовать определенные характеристики для валют не приносят плодов, сообщает Рейтер..

МВФ заявил, что больше не будет использовать специальный термин "фундаментальная несбалансированность" при оценке курсов валют, который он ввел в употребление с 2007 года для того, чтобы заставить страны менять валютную политику.

"Попытка применения "ярлыков" к валютным курсам - например, использование специфической терминологии, такой как "фундаментальная несбалансированность" - стала помехой для эффективного выполнения решения", - сообщил МВФ.

Вероятно, это решение было принято с целью смягчить напряженные отношения с Китаем, который выступал против изменений 2007 года и выражал несогласие с политикой Фонда относительно китайского валютного курса. Пекин считал это решение частью плана США, которые хотели заручиться поддержкой МВФ в их кампании за сильный юань.

В докладе также говорится, что из-за изменения политики МВФ больше не будет проводить специализированные консультации со странами, чьи курсы валют несбалансированы и приносят проблемы другим государствам.

Фонд заявил, что его попытки определить, действительно ли валютные политики "фундаментально несбалансированы" уменьшают откровенность обсуждений со странами, подрывают наблюдательную роль фонда и вредят его репутации.

Представитель МВФ Кэролайн Аткинсон сказала, что решение 2007 года сделало надзор МВФ более целенаправленным и улучшило качество анализа валютных курсов.

"Изменение способа, с помощью которого мы выполняем решение, не изменяет само решение, - сказала она. - Мы считаем, что пересмотренные принципы обеспечат более глубокий анализ и откровенные обсуждения валютных политик со странами... эффективнее, чем наклеивание ярлыков".