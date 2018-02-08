НАБУ вернуло государству 253 миллиона и предотвратило хищение еще 2 миллиардов гривень - отчет

Основаниями возврата средств являются как добровольное возмещение, так и решение суда.

Национальное антикоррупционное бюро Украины за два года расследований вернуло государству более 253 миллионов гривень и предотвратило хищение еще более 2 миллиардов гривень.

Об этом говорится в отчете бюро.

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"За два года расследований благодаря деятельности НАБУ государству возвращено 253,3 миллиона гривень, хищение еще более 2 миллиардов гривень удалось предотвратить. Всего в 2017 году усилиями НАБУ возмещено 177, 4 миллиона гривень, в том числе 103,9 миллиона гривень - в течение второго полугодия прошлого года", - говорится в отчете.

В НАБУ отмечают, что основаниями возврата средств являются как добровольное возмещение, так и решение суда. Сейчас государству может быть возвращено еще 786,7 миллиона гривень по механизму конфискации в соответствии с судебными решениями в отдельных производствах.