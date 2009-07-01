НБУ выкупил ОВГЗ почти на 4,7 млрд. грн.

В последнюю неделю июня Национальный банк Украины выкупил облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 4,699 млрд. грн., сообщается на сайте Нацбанка.

За период с 22 июня по 30 июня 2009 года сумма ОВГЗ в портфеле НБУ увеличилась с 23,885 млрд. грн. до 28,584 млрд. грн.

Финансирование дефицита бюджета

«Эту эмиссию, которую мы видим, она пойдет на финансирование дефицита бюджета, - высказал свое мнение УНИАН заместитель директора, главный финансовый аналитик РА «Эксперт рейтинг» Виталий ШАПРАН, - По нашим оценкам за 2009 год соотношение между дефицитом и ВВП может составить где-то 11% - это достаточно большая цифра. Часть дефицита может быть профинансирована за счет кредитов МВФ, часть – за счет эмиссии».

Инфляционные риски

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ в интервью газете "Зеркало недели" от 27 июня заявил, что чрезмерная монетизация ОВГЗ создает дополнительные инфляционные риски. «На сегодняшний день Национальный банк воздерживается от монетизации ценных бумаг правительства, поскольку этим действительно создаются дополнительные инфляционные риски», - сказал он.

Президент Украины Виктор Ющенко 3 июня в интервью УНИАН заявил, что доминирование Национального банка Украины в процессе выкупа ОВГЗ является наибольшим риском для стабильности гривни. «Сегодня правительству никто не одолжил с рынка. Сегодня может одолжить только станок… Если бюджет не будет пересмотрен, если не будут пересмотрены финансовые возможности покрытия его дефицита и будет ориентация лишь на внутреннее заимствование, где основным игроком является Национальный банк, – это риск. Это самый большой риск для гривни», – сказал В.ЮЩЕНКО, при этом, отметив, что политика выполнения бюджета «за счет станка» может стать причиной показателя инфляции в 20 или больше процентов.