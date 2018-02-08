Гривня "на коне": нацвалюта укрепилась еще на пару копеек

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 27,07/27,11 грн/долл. По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 3 копейки.

В четверг, 8 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,07/27,11 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,13/33,18 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4681/0,4692 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,1343 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 526 сделок на сумму 302,62 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 7 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,14 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,43/33,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4934/0,4943 грн/рубль.