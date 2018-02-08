Украинцам реструктуризируют кредиты в ликвидируемых банках

Фонд гарантирования разработал механизм реструктуризации кредитов физлиц в ликвидируемых банках.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц разработал механизм реструктуризации кредитов физических лиц в ликвидируемых банках, обеспеченных ипотекой.

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Об этом сообщила директор департамента управления активами Фонда Ольга Билай на пресс-конференции.

"Мы уже приняли положение, которое описывает условия реструктуризации, и отправили на регистрацию в Минюст. Применять его банки смогут, как только оно будет зарегистрировано Минюстом", - сказала она.

По словам Билай, в рамках предложенного механизма можно добровольно реструктуризировать кредиты физлиц, кроме предпринимателей, обеспеченные ипотекой – недвижимостью или землей – на срок до окончания ликвидации банка-кредитора.

По условиям реструктуризации, должник вносит единоразовый платеж в размере 10% долга, который направляется на «тело» кредита, в отличие от стандартной очередности в банках, когда в первую очередь погашаются штрафные санкции и проценты.

Фонд предлагает устанавливать ставку на уровне 0,01% и комиссию в 1 грн, при этом к заемщику не будут применяться штрафные санкции при выполнении им условий реструктуризации.

По информации Фонда, в дальнейшем банк-кредитор продолжит продавать такие кредиты в процессе ликвидации, однако после реструктуризации они будут интересны не коллекторским компаниям, а банкам, заинтересованным в стабильном денежном потоке, а не разовой выгоде от продажи ипотеки.

При этом, как отметили в Фонде, предложенные условия будут стимулировать заемщиков обслуживать кредит, так как погашение в первую очередь «тела» кредита способствует снижению финансовой нагрузки за счет снижения базы для начисления процентов. Кроме того, такой механизм будет выгоден и кредиторам ликвидируемого банка, которые заинтересованы в выгодной продаже его активов, поскольку цена «рабочего» кредита гораздо выше.

Справка УНИАН. В управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц находятся активы свыше 90 банков на 450 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 млрд грн по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.