США требуют от UBS рассекретить 50 тыс. клиентов

Министерство юстиции США усилило давление на швейцарский банк UBS, вновь потребовав раскрыть личности 50 тыс. американских клиентов банка, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, передает Би-би-си.

В новых документах, поданных ведомством в Окружной суд США, говорится, что UBS "систематически" нарушает американское законодательство. Судебное слушание по делу назначено на 13 июля с.г. UBS по-прежнему отказывается передавать американским властям данные о владельцах счетов, ссылаясь на швейцарские законы, касающиеся тайны банковских вкладов, сообщает РБК.

Правда, накануне появилась информация, что UBS уже с сегодняшнего дня собирается полностью закрыть доступ к счетам своих американских клиентов, которые власти США считают незадекларированными. По словам источника, знакомого с ситуацией, "с начала июля американские клиенты не смогут получить доступ к информации об их счетах, если не сообщат UBS о своем желании перевести средства в контролируемую властями США структуру или в другой банк".

Как утверждает источник, это решение швейцарского банка касается только депозитных счетов и не распространяется на текущие счета. При этом, несмотря на то, что UBS грозит значительный штраф, его клиенты не торопятся принимать решение. Между тем в UBS пока официально не подтвердили эту информацию.

Напомним, что в феврале 2009г. Министерство юстиции США подало иск в федеральный суд, потребовав от швейцарского банка UBS AG раскрыть конфиденциальные данные 52 тыс. его американских клиентов. Власти США утверждают, что их счета в UBS были незадекларированы и могли использоваться для уклонения от уплаты налогов. Активы, которые таким образом ушли от налогообложения, оцениваются Минюстом США в 14,8 млрд долл.

В свою очередь руководство банка согласилось выплатить США 780 млн долл., а также рассекретить сведения не более чем о 300 владельцах счетов, подозреваемых американскими властями в неуплате налогов.

Это не первый случай, когда UBS был заподозрен в пособничестве клиентам, уклоняющимся от уплаты налогов. В июле 2008г. американский суд одобрил запрос Налогового управления США на проверку счетов состоятельных американцев в UBS. Власти заподозрили швейцарский банк в пособничестве уклонению от налогов, после того как бывший банкир UBS признался в том, что сотрудники банка помогали клиентам скрывать от налоговиков свои активы.