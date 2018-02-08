Национализированный "ПриватБанк" за год получил 23 миллиарда убытка
15:16, 08 февраля 2018Финансы
887 0
На 1 января непокрытый убыток прошлых лет составил 176 млрд грн.
Иллюстрация REUTERS
Национализированный «ПриватБанк» по итогам 2017 года получил 22,966 млрд грн убытка.
Читайте также"ПриватБанк" получил рефинансирование НБУ на 2,3 миллиарда
Как сообщается в отчетности финучреждения на сайте Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет составил 176,029 млрд грн, капитал - 25,608 млрд грн.
Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter