Национализированный "ПриватБанк" за год получил 23 миллиарда убытка

На 1 января непокрытый убыток прошлых лет составил 176 млрд грн.

Национализированный «ПриватБанк» по итогам 2017 года получил 22,966 млрд грн убытка.

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Как сообщается в отчетности финучреждения на сайте Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет составил 176,029 млрд грн, капитал - 25,608 млрд грн.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.