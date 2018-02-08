Жертвам лопнувших банков хотят увеличить гарантированные компенсации по депозитам

В 2017 году фонд выплатил вкладчикам 7 миллиардов гривень, что в 2 раза ниже показателя за 2016 год.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует инициировать повышение максимального порога гарантированного возмещения вкладчикам, в настоящее время установленного в размере 200 тысяч гривень.

Об этом заявил директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин.

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"По лучшему сценарию, мы бы хотели к концу этого года выйти с инициативой увеличения суммы гарантирования", - сказал он.

По словам Ворушилина, для существенного повышения гарантированной суммы требуется продать имеющиеся активы ликвидируемых банков, а также вернуть украденные из банков активы.

"Есть ежегодные отчисления банков и есть активы, которые мы продадим и закроем наши обязательства перед Национальным банком и Министерством финансов. Исходя из этого, можем уже моделировать какое-то поступательное увеличение гарантированной суммы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования в 2017 году выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков в своем управлении 7,058 миллиарда гривень, что в 2 раза ниже показателя за 2016 год на уровне 14,936 миллиарда гривень.

В 2017 году фонд получил регулярные сборы с банков-участников на 3,315 миллиарда гривень, что на 0,5% ниже показателя за 2016 год на уровне 3,332 миллиарда гривень.

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 января 2018 года составил 14,354 миллиарда гривень, что на 962 миллиона гривень, или на 6,3%, меньше показателя на 1 января 2017 года.