О нас позаботились, или Первоиюльское подорожание

Первое июля – знаковый день, совсем как первое апреля. Над нами снова подшутили, или точнее подняли настроение и придали жизни оптимизма . Благодаря законотворческому коллективу Верховной Рады повышается акциз на пиво, алкоголь, а также, согласно бюджету на 2009 год, вырастет минимальная заработная плата. О зарплате в последнюю очередь, поточу что по сравнению с первыми двумя категориями роста она занимает последнюю ступень пьедестала.

О "пенном"

А так, по порядку. Акциз на пиво повышается на 93,5% – с текущего уровня 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр. История этого пункта закона не лишена интриги. Решение внести изменения в нормы закона относительно удорожания пива Верховная Рада приняла 3 июня. Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить на дополнительные расходы по обеспечению больных сахарным диабетом, их количество катастрофически растет, а лечение дорожает. При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в размере 160 млн. грн. Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мер по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе "Дом-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.

Однако после того как закон был внесен на подпись Президенту, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво ВР намерена направить не только на закупку инсулина, но и на содержание своего аппарата, т.е. плюс 97 млн. грн. – с 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

18 июня Президент ветировал этот закон. Рада все же поддержала предложение Виктора Ющенко – не увеличила себе кошелек – и 23 июня приняла закон в новой редакции.

Так что, любители пива могут спать спокойно. Выманенные из их карманов денежки, не пойдут напрямую парламентариям. Они, будем надеяться, все же пойдут по назначению, правда, какому?..

Есть и вторая сторона медали. Что по этому поводу думают производители и эксперты. Резкое повышение акциза на пиво приведет к уменьшению налоговых поступлений, считает член парламентского бюджетного комитета, заместитель председателя УНП Ярослав Джоджик. По его мнению, данные действия будут иметь негативные последствия для отрасли.

«Всесторонний анализ свидетельствует, что предложенное повышение ставки акцизного сбора на пиво не приведет к желаемому увеличению поступлений в бюджет, а наоборот, отчисление в бюджеты всех уровней уменьшатся на 500 млн. грн., вырастет уровень безработицы, закроются малые и средние предприятия, государство дополнительно увеличит выплаты по безработице работникам отраслей на 120 млн. грн., бюджет станет донором по выплате помощи по безработице», - заявляет Я.Джоджик.

Он отметил, что такое повышение окончательно уничтожит пивную отрасль. По его информации, в 2008 году прекратили производство Мелитопольский, Изюмский, Нежинский, Луганский, Роменский пивзаводы, предприятия “Империя – С”, “Бел Гер”, “Новая Бавария”, Киевский завод солодовых экстрактов. С июня 2008 по декабрь 2008 объемы производства в отрасли сократились на 13,8 млн. долл. США.

По словам Я.Джоджика, „из-за резкого повышения цен на сырье и энергоносители, инфляционные процессы с июня 2008 года наблюдается стагнация пивной отрасли». «Именно из-за этого в текущем году ожидается поступление налогов лишь 2 млрд. грн. (в 2007 году было 2,5 млрд. грн.). Отсутствие кредитных ресурсов и многомиллионное вымывание оборотных средств от курсовой разницы по выплате валютных обязательств по инвестиционным проектам привело к убыточности отрасли, а также к приостановке реализации новых инвестиционных проектов”, - отметил он.

По его мнению, данное решение - „демонстрация отношения власти к производству и производителю, когда, вопреки публичным обещаниям, на него продолжают усиливать налоговое давление и доводят до закрытия предприятия”.

Не хочется перечислять мнения производителей, т.к. они полностью согласны с выводами народного депутата. Даже, как не странно, не расходятся в цифрах.

О "горячительном"

А теперь для любителей горячительных напитков. С сегодняшнего подорожает и их «любимчики». И все это согласно Закону № 1202-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора».

Так, с 1 июля 2009 года ставок акцизного сбора на игристые и газированные вина в 1,5 раза – с 1,6 до 2,5 грн. за 1 л. Акциз на другие перебродившие напитки (сидр, перри (грушевый напиток), медовый напиток), смеси из перебродивших напитков повышен на 25% – с 27 до 34 грн. за 1 л 100-процентного спирта.

Кроме того, с 1 ноября 2009 года будут повышены на 50% ставки на тяжелые дистилляты – с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро, соответственно, за 1000 кг.

Также предусматривается ежегодное, начиная с 2010 года, проведение индексации ставок акцизного сбора на этиловый спирт и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен за прошедшие 12 месяцев.

Кабинет Министров не позже 1 августа должен публиковать ставки акцизного сбора на этиловый спирт и алкогольные напитки, определенные с учетом индекса потребительских цен.

Производители прореагировали на данное решение практически так, как в Украине уже принято. 24 июня под стенами Кабмина и ВР она провели акцию протеста. На митинг приехали трудовые коллективы 10 украинских предприятий - как производителей алкогольных напитков, так и спиртовой отрасли – более тысячи человек.

В ходе акции люди демонстративно выливали легально произведенную алкогольную продукцию на асфальт в знак того, что из-за повышения акцизов отрасль остановится и эту продукцию вытеснит теневой алкоголь.

Эксперты с ними согласны. По расчетам Ассоциации производителей алкоголя «Укрводка», вследствие падения покупательной способности населения возникнут проблемы с оборотными средствами у предприятий, увеличение ставки акцизного сбора приведет к падению легального производства продукции на 53-90%. Предприятия будут вынуждены остановиться, как минимум, на 2-3 месяца.

Эксперты считают, что увеличение акциза приведет к значительному подорожанию продукции – так, стоимость бутылки 0,5 литра водки даже в нижнем ценовом сегменте будет превышать 20 грн.

По мнению специалистов, падение объемов потребления легально произведенного алкоголя приведет к катастрофическому сокращению бюджетных отчислений.

А народный депутат Павел Климец, вышедший тогда поддержать митингующих, так прокомментировал ситуацию: «Попомните мои слова, это знают все основные игроки отрасли: 2-3 месяца поступлений от ликероводочных изделий не будет вообще. Почему? Потому что население вряд ли выдержит – особенно первые месяцы – шоковый удар цен».

Демонстранты заверили, что в случае дальнейшего игнорирования проблем отрасли со стороны власти, они прибегнут к более активным мерам.

Остается только дождаться последствий такой антикризисной программы властей. И дело не в том, что дорожает отнюдь не товар первой необходимости, а потому что действительно последствия давления на отрасль могут быть непредсказуемы. И не надо проводить сравнения с западными рынками. Там такие продукты значительно дороже, но и в кошельках «замученных» кризисом европейцев и американцев значительно больше средств для выживания. И тут еще хочется вспомнить о культуре, о чем напрочь забыли наши политики и управленцы. Раньше надо было прививать хорошее, в прямом смысле этого слова…

"Минималка" растет умозрительно

И напоследок об очень главном. Повышение «минималки». Она с сегодняшнего дня увеличивается аж на 5 грн.! – с 625 до 630 грн. Это предусмотрено статьей 55 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (№ 835-VI от 26 декабря 2008 г.).

Кабмин установил минимальный уровень заработной платы с 1 января 2009 года в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

Работникам бюджетных учреждений, размеры должностных окладов которых будут меньше, чем определенный размер минимальной заработной платы, оклад устанавливается на уровне минимальной зарплаты.

Кроме того, с 1 июля надбавка к пенсии, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам, лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам повышается на 6,7 грн. – до 14,2 грн. Данная надбавка будет повышена также с 1 октября – до 28,4 грн. (постановление Кабмина №198 от 11 марта 2009 года «Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан»).

Согласно закону, уровень прожиточного минимума, установленный на 2009 год, составляет для нетрудоспособных лиц 187,5 грн., для инвалидов – 200 грн. Для каждого ребенка в малообеспеченной многодетной семье, в которой воспитывается трое или более детей в возрасте до 16 лет (до 18 лет, если ребенок учится), уровень обеспечения прожиточным минимумом составляет для ребенка до 6 лет 278,5 грн., от 6 до 18 лет – 350,5 грн.

Но на этом история минимальной зарплаты не заканчивается. Уж очень «регионалы» настаивают на ее повышении с учетом кризиса. Тут же задаешься вопросом, а где брать «тугрики». И все же парламентарии 25 июня принимают в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы). Не голосовала в полном составе фракция БЮТ. И понятно, чем их правительство рассчитается?..

Данным законопроектом предусматривается утвердить на 2009 год прожиточный минимум на 1 человека в расчете на месяц в размере 808 грн., с 1 октября – 848 грн., и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля – 727 грн., с 1 октября – 764 грн.; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 930 грн., с 1 октября – 987 грн.; для трудоспособных лиц: с 1 июля – 860 грн., с 1 октября – 900 грн.; для лиц, утративших трудоспособность: с 1 июля – 644 грн., с 1 октября – 674 грн. На 1 января 2009 года уровень прожиточного минимума составлял 669 грн.

Также законопроектом предусмотрено установить с 1 июля 2009 года размер минимальной зарплаты на уровне 825 грн., с 1 октября – 864 грн. и с 1 декабря – 900 грн.

Но, надеяться на лучшее, по-моему, не стоит. Где взять эти средства неизвестно, а популизмом мы уже наелись. Кстати о закуске, а ведь не с нее начинается. Нам опять остается только подождать, чтобы понять - когда нет денег, на пиво и водку не тянет… Может оно и к лучшему? Сейчас нужна только трезвая голова как стране, так и вам...

Оксана Павловская (УНИАН)