Два украинские госбанка отчитались о годовой прибыли
Государственный «Ощадбанк» по итогам 2017 года получил 558,523 млн грн прибыли.
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Как сообщается в отчетности финучреждения на сайте Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет составил 22,111 млрд грн, капитал - 31,578 млрд грн.
Государственный «Укрэксимбанк» по итогам 2017 года получил 929,406 млн грн прибыли.
Как сообщается в отчетности финучреждения на сайте Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет составил 26,762 млрд грн, капитал - 14,456 млрд грн.
Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.
«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.