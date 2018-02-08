Не мы с вами их брали: Гройсман рассказал о $50 миллиардах долгов

По словам премьера, для их выплаты нужна финансовая помощь международных партнеров.

Украина с 2007 по 2014 год сформировала 50 млрд долл. долгов, для выплаты которых до восстановления экономики стране необходима финансовая помощь международных партнеров.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью одному из украинских телеканалов.

«С 2007 по 2014 год, если мне память не изменяет, Украина получила приблизительно до 50 млрд долл. долгов. Не мы с вами их брали, но нам приходится их обслуживать, приходится по ним платить проценты и приходится их возвращать. Поэтому очень важно, чтобы национальная экономика развивалась, и очень важно продолжить финансовое сотрудничество с нашими международными партнерами, поскольку нам нужна, пока мы не экономически не стали на ноги, посторонняя помощь», - сказал премьер.

По словам Гройсмана, Украина может рассчитывать на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Я считаю, что мы можем рассчитывать на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Мы (находимся - УНИАН) в техническом сотрудничестве по этому вопросу. Я вижу, что это является абсолютно возможным», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, в 2018-2020 годах правительство и НБУ должны заплатить по внешним долгам более 16 млрд долл. В 2018 году Украина должна выплатить валютный долг в размере 7,4 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, на 11%, до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что соответствует установленным пределам госбюджета Украины на 2017 год и, по оценкам экспертов, составляет около 75% ВВП.

Международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 млрд долл., что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.