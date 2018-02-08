Украинская "дочка" российского банка закончила год с убытком в почти 8 миллиардов

На 1 января непокрытый убыток «Проминвестбанка» прошлых лет составил 38,5 млрд грн.

Принадлежащий российскому государственному «Внешэкономбанку» «Проминвестбанк» завершил 2017 год с убытком в 7,656 млрд грн.

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Как говорится в отчетности финучреждения, опубликованной на сайте Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет составил 38,450 млрд грн, капитал - 6,148 млрд грн.

Справка УНИАН. «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов и находится в собственности российской государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»).

До 16 марта 2018 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.