В прошлом году количество инвестиций в развитие АПК Житомирской области возросло против прошлого года более чем в 2,5 раза - до 2,5 миллиардов - ОГА

Больше всего инвестиций – 995,3 миллионов, или 39,5% от общего показателя – привлекли агропредприятия в Попельнянском районе.

В 2017 году в агропромышленный комплекс Житомирщины инвестировали 2 млрд 516,3 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем в 2016 году. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на начальника управления агропромышленного развития ОГА Руслана Кирилюка.

По его словам, инвестиционные средства направлялись в строительство, реконструкцию производственных объектов в сельском хозяйстве, приобретение техники, скота, модернизацию производственных мощностей в пищевой и перерабатывающей отрасли.

Больше всего инвестиций – 995,3 млн грн, или 39,5% от общего показателя – привлекли агропредприятия в Попельнянском районе. Также активно инвестировали средства в Романовском районе – 74,4 млн грн, Черняховском – 72,5 млн грн, Коростенском – 67,1 млн грн и Бердичевском – 65,7 млн грн.

Так, в течение 2017 года состоялось:

- расширение мощностей семенного завода ООО «Олимп Агро» (Попельнянский р-н);

- реконструкция зернохранилища в ООО «Каменское» и машино-тракторного парка ООО «Полонное-Агро» (Романовский р-н);

- строительство зерноскладу в ООО «Вертокиевка» (Житомирский р-н);

- строительство доильного зала и установка оборудования в ФХ «Межиричка» (Радомышльский р-н);

- монтаж и запуск линии для охлаждения и хранения ягод в ООО «Украинская ягода» (Бердичевский р-н);

- реконструкция помещения для откорма КРС в ООО «Агровест Групп» и беспривязного содержания молодняка КРС в СООО «Мирославель Агро» (Барановский р-н);

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- ввод в действие мясоперерабатывающего предприятия ООО «Органический мясной продукт» (г. Барановка);

- реконструкция убойного цеха, налаживание выпуска продукции «Халяль» (мяса и полуфабрикатов), которая изготавливается в соответствии с мусульманскими традициями, в ООО «Житомирский мясокомбинат»;

- строительство цеха по фасовке муки в ООО «Мельница База» (г. Андрушевка).

В общем, сегодня производство сельскохозяйственной продукции в области осуществляют 1084 сельскохозяйственных предприятия, из них 608 фермерских хозяйств и почти 180 тыс. личных крестьянских хозяйств.