НБУ согласовал назначение Крумханзла на должность главы правления "ПриватБанка"
Национальный банк Украины согласовал назначение Петра Крумханзла на должность председателя правления государственного «ПриватБанка».
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Об этом говорится в сообщении регулятора в Twitter.
«08 февраля 2018 года Правление Национального банка Украины согласовало Петра Крумханзла на должность председателя правления ПАО «Приватбанк»», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 11 января Наблюдательный совет «ПриватБанка» назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.
Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны по предложению НБУ.
В декабре 2016 года - сразу после перехода финучреждения в государственную собственность - правление «ПриватБанка» возглавил Александр Шлапак, в прошлом министр финансов Украины в правительстве Арсения Яценюка.
Через полгода - 20 июля 2017 года - наблюдательный совет банка принял заявление Шлапака об увольнении по собственному желанию и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Галину Пахачук.
В июле наблюдательный совет «ПриватБанка» привлек компанию по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность председателя правления, а в августе получил список из 13 кандидатов на этот пост.
«ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.