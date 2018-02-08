Гривня продолжает укрепляться

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 27,08/27,12 грн/долл. С открытия торгов гривня укрепилась по отношению к доллару на 2 копейки.

В четверг, 8 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,08/27,12 грн/долл.

Читайте такжеКурс валют: в обменниках подешевело евро, но подорожал доллар

Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару выше на 2 копейки по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,24/33,29 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4679/0,4688 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1240 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 712 сделок на сумму 414,50 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 7 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,14 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,43/33,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4934/0,4943 грн/рубль.