Нацбанк приостанавливает размещение 3-месячных депозитных сертификатов

Регулятор не исключает возврата к размещению этих сертификатов для повышения эффективности монетарной политики.

Национальный банк Украины с 12 февраля приостанавливает размещение депозитных сертификатов со сроком погашения 3 месяца с учетом возврата Министерства финансов на внутренний рынок краткосрочного государственного долга.

Читайте такжеВсе зависит от инфляции: Нацбанк может снова повысить учетную ставку

Как сообщается на сайте НБУ, Нацбанк возобновил размещение этих сертификатов в сентябре 2017 года, поскольку в то время Минфин не размещал 3-месячные облигации внутреннего госзайма, но в настоящее время регулярно размещает такие бумаги.

Регулятор отметил, что не исключает возможности возврата к размещению 3-месячных депозитных сертификатов в случае, если это будет необходимо для повышения эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 13 сентября начал размещение 3-месячных депозитных сертификатов для повышения эффективности монетарной политики, считая, что этот шаг не будет препятствовать возобновлению кредитования и позволит более эффективно влиять на уровень инфляции.