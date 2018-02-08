Нацбанк приостанавливает размещение 3-месячных депозитных сертификатов

19:27, 08 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, Нацбанк возобновил размещение этих сертификатов в сентябре 2017 года, поскольку в то время Минфин не размещал 3-месячные облигации внутреннего госзайма, но в настоящее время регулярно размещает такие бумаги. 

Регулятор отметил, что не исключает возможности возврата к размещению 3-месячных депозитных сертификатов в случае, если это будет необходимо для повышения эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 13 сентября начал размещение 3-месячных депозитных сертификатов для повышения эффективности монетарной политики, считая, что этот шаг не будет препятствовать возобновлению кредитования и позволит более эффективно влиять на уровень инфляции.

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