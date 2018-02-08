Крупнейший в Украине банк с иностранными инвестициями за год заработал 4,5 миллиарда

На 1 января непокрытый убыток прошлых лет составил 4,1 млрд грн.

Крупнейший в Украине банк с иностранными инвестициями «Райффайзен Банк Аваль» по итогам 2017 года получил 4,469 млрд грн прибыли.

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Как сообщается в отчетности финучреждения на сайте Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет составил 4,149 млрд грн, капитал - 10,905 млрд грн.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших банков по объему активов. В 2005 году банк приобрела международная финансовая группа «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» (Австрия). С конца 2015 года 30% в капитале финучреждения принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития.