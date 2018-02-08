Одна из "дочек" российских банков отчиталась о прибыли, другая - об убытке

«Сбербанк» в 2017 году получил 132 млн грн прибыли, «ВТБ Банк» получил 4 млрд грн убытка.

Дочерний банк российского государственного «Сбербанка» в Украине завершил 2017 год с прибылью в 132,448 млн грн.

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Как говорится в отчетности финучреждения, опубликованной на сайте Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет составил 8,621 млрд грн, капитал - 5,236 млрд грн.

Украинский дочерний банк российского государственного «Внешторгбанка» - «ВТБ Банк» - завершил 2017 год с убытком в 4,112 млрд грн.

Как говорится в отчетности финучреждения на сайте Национального банка, по состоянию на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет составил 31,571 млрд грн, а капитал банка - 1,290 млрд грн.

Справка УНИАН. Дочерний банк российского государственного «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.

«ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому государственному «Внешторгбанку».

До 16 марта 2018 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.