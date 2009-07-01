ВР обязала НБУ пополнить госбюджет на 9,8 млрд. долл.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в законы "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и "О Национальном банке Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона в целом проголосовали 373 народных депутата из 441, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины по итогам 2008 года на сумму не менее 4.008.112 тыс. грн.; по итогам поквартального выполнения сметы доходов и расходов Национального банка Украины в текущем году на общую сумму не менее 9.800.000 тыс. грн., в том числе за первое полугодие не менее 3.400.000 тыс. грн. – до 20 июля, за третий квартал не менее 3.400.000 тыс. грн. – до 20 октября, за четвертый квартал не менее 3.000.000 тыс. грн. – до 10 декабря".

Данные поступления предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Кроме того, установлено, что перечень объектов, мероприятий и объемы бюджетных средств, которые будут направлены на их выполнение за счет бюджетной программы "Реализация Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 года, строительство, реконструкция, развитие и содержание сети автомобильных дорог, в том числе строительство и реконструкция мостов государственной и коммунальной собственности (включая строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве в сумме 650.000 тыс. грн.), а также строительство метрополитенов в Днепропетровске, Донецке, Киеве и Харькове", и главные распорядители средств государственного бюджета утверждаются Кабинетом министров по предварительному согласованию с комитетами Верховной Рады по вопросам бюджета и по вопросам финансов и банковской деятельности.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Нацбанк в январе и апреле т.г. уже перечислил в гобюджет сумму превышения доходов над расходами - 4 млрд. 008,1 млн. грн., а также уплатил в бюджет сверх годового плана 396 млн. грн. В целом, на 1 июня т.г. Нацбанк выполнил годовой план на 109,9% и перечислил в государственный бюджет 4 млрд. 404,1 млн. грн.