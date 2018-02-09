В киберполиции хотят легализовать криптовалюту

С помощью криптовалюти совершается немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и другие.

Легализация криптовалют позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак.

«Что касается криптовалют, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим легализовать криптовалюту, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты совершается немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и прочее», – сообщил Гринчак.

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«Очень часто к нам обращаются с заявлениями о похищении криптовалюты. Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет мошенникам доступ к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек. Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Человек обманутый, он перечислил какие-то электронные средства за какие-то услуги и взамен ничего не получил – это чистое мошенничество», – добавил заместитель начальника Департамента киберполиции.

Сейчас в Украине Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежными средствами. Этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель Департамента киберполиции Сергей Демедюк заявил, что в случае несостоятельности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюти в Украине государство должно официально запретить ее оборот. При этом, он добавил, что киберполиция готова к сотрудничеству для легализации и урегулирования криптовалютних технологий в Украине.